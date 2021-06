Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam pieteikušās deviņas Latvijas pilsētas

“Eiropas kultūras galvaspilsēta ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Tai ir divi mērķi - aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairojot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai un veicinot kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to stratēģijām un prioritātēm,” atgādina KM valsts sekretāre Dace Vilsone, paužot gandarījumu par plašo Latvijas pilsētu pārstāvniecību šā gada atlasē.