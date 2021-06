Kamēr viens klients izmanto seifu nomas pakalpojumus, otrs nevarēs iekļūt telpās. Elektroniskā brīdināšanas sistēma klientam paziņos, ka glabātavas telpas tajā laikā ir aizņemtas, un būs nedaudz jāuzgaida. Videokamerās, kas pastāvīgi uzrauga piekļuvi seifiem, ir arī mikrofoni ar skaļruņiem, tāpēc klienti vajadzības gadījumā varēs sazināties ar drošības speciālistiem. Pēc klienta pieprasījuma seifa apmeklējuma laikā viņus var pavadīt personīgais asistents. EUROCASH1 nodrošina arī papildu pakalpojumu, kas varētu būt aktuāls seifu īrniekiem - bruņota apsardze, vērtīgā īpašuma pārvešanai no klienta norādītās adreses uz seifu glabātavu. Jaunajā Rīgas seifu glabātavā kopumā ir uzstādīti gandrīz 600 seifi. Klienti var izvēlēties no pieciem dažāda izmēra seifiem. Atkarībā no seifa lieluma un nomas perioda viena mēneša nomas cena ir sākot no EUR 21,00 ieskaitot PVN. Seifu nomu iespējams pieteikt arī telefoniski zvanot uz 6001 6001 vai raktot uz epastu - vaults@eurocash1.lv.