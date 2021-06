Izdota grāmata, kura stāsta par veselīgu ēšanu pēc Mēness ritmiem

Atšķirība no citām pavārgrāmatām ir tāda, ka autore prot uzburt gardus ēdienus no pavisam ikdienišķiem produktiem, pagatavojot tos neierastākā veidā, piemēram, no putras izcept pīrāgu vai no zirņu miltiem – gardas vafeles, kā arī piedāvā ēdienus arī no neierastākiem veselīgiem produktiem, kuriem veikalā bieži vien paejam garām.