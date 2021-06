"Troņu spēļu" aktrise pēc kailskatiem spiesta citiem skaidroties, ka nav gatava "uz jebko"

"Kad piekritu "Troņu spēlēm", pieņēmu to, ka no mākslinieciskā aspekta kailskati būs nepieciešami, taču citu projektu autori, zinot manu pieredzi ar kailskatiem, iedomājās, ka esmu atvērta uz jebko, jo iepriekš to darīju HBO seriālā," viņa saka.

Pēc spožā iznāciena seriālā "Troņu spēle" Natālija Emanuela turpināja darbu ar TV projektiem, piedaloties komiķes Mindijas Kalingas miniseriālā "Four Weddings and a Funeral", kā arī ieskaņojot balsi "Netflix" projektā "The Dark Crystal: Age of Resistance". Emanuela pievienojās arī Holivudas grāvēja "Fast and Furious" ("Ātrs un bez žēlastības") franšīzei. Viņa redzama 2015. gada filmā "Furious 7" un 2017. gada darbā "The Fate of the Furious". Arī jaunākajā daļā "F9", kas iznāks uz lielā ekrāna 25. jūnijā.