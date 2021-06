Autošosejas sezona turpināsies “Audruring” trasē Igaunijā

Maija vidū Biķerniekos notikušajā pirmajā sacensību posmā uz starta stājās 115 dalībnieki vairākās ieskaites klasēs, līdzīgs skaits dalībnieku sagaidāms arī šoreiz, vēlreiz apliecinot arvien augošo autošosejas popularitāti visās Baltijas valstīs. Vairāk stāsta čempionāta organizators Andis Meilands: “Liels gandarījums, ka arī čempionāta otrajā posmā redzēsim tik kuplu dalībnieku skaitu no Baltijas valstīm un arī no Somijas. Priecē arī aizvien augošais braucēju un komandu skaita pieaugums tieši no Latvijas. Ceru, ka šī tendence turpināsies arī nākamajos posmos un nāciju rangā varēsim mest izaicinājumu lietuviešiem.”