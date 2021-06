"X faktora" dalībnieks Aivo Oskis piedāvā svaigu popdziesmu

"Dziesmas stāsts ir par emocijām. Par to, ka ikdiena sastāv no dažādiem sīkumiem – no emocijām, kas reizēm sakrājas un tad burtiski līst pāri malām, un šajās sajūtās mēs varam viens pret otru kļūt “indīgi”. Videoklipā šis stāsts ir parādīts konkrētās attiecībās, jo tajā redzamais pāris dzīvi tver viegli, varētu pat teikt, pārāk vieglprātīgi, līdz notiek nelaime – liels pārbaudījums, kas ir ne tikai svarīgs mirklis attiecībās, bet arī dzīvē kopumā. Nereti tieši tie smagākie, sliktākie brīži ir tie, kas liek saprast, ka dzīve ir jābauda, ir jātver mirkļi, taču pret to nedrīkst izturēties vieglprātīgi. Vizuāli tas parādīts tā, ka klipa sākums un beigas ir tagadne, bet vidus ir viss tas, kas ticis piedzīvots," stāsta Aivo.