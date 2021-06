Aktrisei Ņinai Leimanei - 100

40. gadu sākumā mācījusies Zeltmata dramatiskajos kursos, 1947. gadā Ņina Leimane spilgti debitē Jelgavas teātrī, iejūtoties jaunās Katerinas Aleksandras lomā A. Ostrovska lugā "Negaiss", jau tur pierādot savu neparasto raksturu un spējas: "Jurijs Jurovskis mēģināja ar divām brīnišķīgām aktrisēm, bet es biju izdomājusi to lomu, tekstu no galvas, sēdēju pēdējā rindā un skatījos mēģinājumus. Nedēļu pirms pirmizrādes režisors man noprasa, ko es te sēžot." Režisors Jurijs Jurovskis ļāva viņai mēģinājumā parādīt rezultātu. Viņa izdarīja to tik labi, ka kļuva par lomas galveno tēlotāju. Kad 1953. gadā notiek Jelgavas teātra slēgšana un apvienošana ar Valmieras teātri, Ņina Leimane kļūst par vienu no 20. gs. vadošajām Valmieras teātra aktrisēm, izņemot laika posmu no 1959. līdz 1961. gadam, kad kopā ar savu dzīvesbiedru, aktieri Artūru Petrovski spēlēja Daugavpils teātrī. Jau Jelgavas periodā viņa iepazīstas ar Pēteri Lūci, kas kļuva par vienu no nozīmīgākajiem cilvēkiem un režisoriem viņas dzīvē. Abu radošā sadarbība Valmieras teātrī palīdzēja uzplaukt aktrises spilgtajam talantam. Starp viņiem izveidojās ne tikai profesionāli veiksmīgas, bet arī garīgi tuvas attiecības. Ņinas Leimanes emocionālā amplitūda un dramatiskā pārdzīvojuma dziļums pilnībā atklājās divās P. Lūča veidotajās somu rakstnieces Hellas Vuolijoki Niskavuori cikla izrādēs – stipra rakstura sieviete, kas notur savās rokās ne vien savu, bet arī savas dzimtas un tautas likteni, – viņas Ida (1973, "Niskavuori saimnieces jaunība") un Vecā Niskavuori saimniece (1976, "Akmens ligzda") guva milzīgu publikas mīlestību. Īpaša sadarbība un satikšanās ar lomām ir viņas Indrānu māte (R. Blaumanis “Indrāni”, 1978) partnerībā ar Pētera Lūča Indrānu tēvu un Dzidra (P. Putniņš "Pusdūša", 1980) režisores Māras Ķimeles iestudējumos. Būtiska nozīme viņas dzīvē ir bijusi režisoram Valentīnam Maculēvičam, kurš lietuviešu autora K. Sajas lugā “Liesmojošā bumbiere” uztic Ņinai Leimanei galveno lomu, kas kļūst par vienu no nozīmīgākajām aktrises radošajā biogrāfijā, 1982. gadā sadarbojoties ar režisoru vēlreiz – P. Putniņa lugas "Uzticības saldā nasta" aizliegtajā iestudējumā, sagatavojot brīnišķīgo Vaidas tantes lomu.