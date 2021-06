Berga bazārā trešdienu vakaros notiks Vasaras festivāls

Saksofonists Toms Rudzinskis jauno sastāvu nodēvējis par “Songbook Quartet”, un tajā muzicē arī Latvijā dzīvojošais somu pianists Tuomo Usitalo, kontrabasists Toms Poišs un bundzinieks Ivars Arutjunjans. Berga bazāra Vasaras festivālā šis kvartets atskaņos mūziku no “The Great American Songbook”, kurā ietilpst nozīmīgas dziesmas un džeza standarti no agrīnās 20. gadsimta amerikāņu kultūras. "Tā ir ļoti melodiska un skaista mūzika, kas dzirdama gan Holivudas filmās, gan uz Brodvejas teātru skatuvēm un tiek uzskatīta par lielu vērtību amerikāņu populārajā kultūrā," komentē festivāla producente Maija Moira Mazanova. "Starptautiski skolotu džeza mūziķu atvērtajās sirdīs un prasmīgajās rokās tā iegūst brīvības garšu un mirkļa vienreizīgumu."

Toms Rudzinskis ir viens no vadošajiem džeza saksofonistiem Baltijas valstīs, kurš izceļas ar savu, unikālu skanējumu. Šobrīd viņš pārsvarā uzturas Berlīnē, kur gan komponē, gan uzstājas kopā ar dažādu valstu mūziķiem, kā arī darbojas kā pasniedzējs. Tuomo Usitalo savukārt pats ir vairāku mūziķu sastāvu līderis, kurš apliecinājis sevi arī Ņujorkas džeza scēnā un saspēlējies ar tādiem leģendāriem džeza mūziķiem kā Bob Brookmeyer, Billy Hart, Curtis Fuller, Jimmy Cobb and Jim Rotondi.

Toms Poišs ir viens no vadošajiem un pamanāmākajiem basistiem Latvijā, kurš piedalās visdažādāko mūzikas žanru projektos un aktīvi iesaistījies arī jaunās paaudzes mūziķu skološanā Ventspils Mūzikas vidusskolas džeza nodaļā. Bet Ivars Arutjunjans savu bungu skanējumu un muzikālo pieredzi guvis studējot Kopenhāgenā, Berlīnē un Parīzē.

7. jūlijā Vasaras festivālā uzstāsies dziedātāja Aija Vītoliņa ar savu mūziķu sastāvu, piedāvājot dziesmas no dažādām savām koncertprogrammām. 14. jūlijā par Berga bazāra viesu muzikālo baudījumu parūpēsies dziedātāja Laura Polence, kura Rīgas koncertā atkalsatiksies ar saksofonistu Tomu Rudzinski, pianistu Rūdolfu Macatu un basistu Tomu Poišu, ar kuriem kopā savulaik gan studēts, gan daudz koncertēts. Šajā koncertā izskanēs kvarteta iecienītākie džeza standarti īpaši sagatavotās apdarēs, brazīliešu mūzikas pērles, kā arī pašas Lauras oriģinālkompozīcijas.

Savukārt 21. jūlijā uz Vasaras festivāla skatuves kāps viens no spožākajiem Latvijas mūsdienu džeza pianistiem Kristaps Vanadziņš, kurš kopā ar savu trio piedāvās oriģinālkompozīcijas no jaunās vinila plates “The Love Garden Has Overgrown”. Vanadziņa džeza ansambļu repertuārā vienmēr saplūst vairāki stili un kompozīcijās saklausāmi neparasti harmoniski risinājumi, kā arī radošas novitātes.