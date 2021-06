Pašmāju grupa "Blue Jean Serenade" piedāvā jaunu dziesmu "Pie vietas"

"Dziesma ir stāsts par to, kā cilvēki vēlas kļūt novērtēti. Jebkurā dzīves jomā - mīlestībā, profesionālajā darbībā, ģimenē," dziesmas pamatideju ieskicē grupas solists Jānis Niedra. "Kad šo novērtējumu nesajūt tādā līmenī, kā pašam šķiet pelnīti, parādās greizsirdība, skaudība un citas negatīvas emocijas. Arī runājot par mākslas pasauli, katrs cilvēks, kurš kaut ko rada, vēlas, lai viņa darbu novērtētu - skatītos, klausītos, labi kritiski izteiktos par to. Kad ilgu laiku nejūt šo atgriezenisko saiti no publikas, tad sāk meklēt vainīgos, līdz tos atrod, un tad gribās tos "pielikt pie vietas"."