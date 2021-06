Sit, tātad mīl. Kā mūsu uztveri un rīcību ietekmē maldīgi stereotipi par vardarbību ģimenē

Aiziet nav vienkārši arī tāpēc, ka tas tīri objektīvi ir bīstami – psiholoģe uzsver, ka aiziešanas moments ir bīstamākais moments vardarbīgās attiecībās, tas ir brīdis, kad vardarbība var eskalēties. "Varmāka, kurš cenšas visu kontrolēt, redzot, ka upuris dodas projām, visticamāk intensificēs visus līdzekļus, lai to nepieļautu. Turklāt, ja tam visam klāt ir arī apstākļi, kas veicina ekonomisko atkarību, piemēram, mazi bērni vai slikti atalgots darbs, tad ir virkne materiālo un sadzīvisku problēmu, kas nosaka to, ka upuris ir ļoti atkarīgs no varmākas. Viņam nav kur iet, nav par ko ēst, nav par ko bērnus apgādāt. Ja cilvēks ir bijis izolēts no darba dzīves, viņam var trūkt arī prasmju. Plus vēl psiholoģiskie faktori – bezpalīdzības un milzīga baiļu sajūta, kas nebūt neveicina pārliecību par to, ka viss izdosies. Šim solim ir iepriekš jāsagatavojas, un te var līdzēt adekvāta un spēcīga palīdzība no malas.”