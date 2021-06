Elektroskrejriteņu vadītājiem jārēķinās ar regulārām policijas pārbaudēm

Valsts policija no trešdienas, 9. jūnija, līdz pat 20.jūnijam rīkos pastiprinātas pārbaudes tieši šiem satiksmes dalībniekiem.

"Ikdienā varam novērot, ka aizvien vairāk satiksmes dalībnieki, kā savu pārvietošanās līdzekli izmanto elektroskrejriteni. Daļa no šiem satiksmes dalībniekiem ir veiksmīgi integrējušies kopējā satiksmes plūsmā, taču aizvien ir tādi elektroskrejriteņu vadītāji, kuriem ir rūpīgi jāpiedomā pie savām braukšanas prasmēm un kultūras. Analizējot policijas rīcībā esošo statistiku, var secināt, ka lielākā daļa ceļu satiksmes negadījumu, kuros ir iesaistīti elektroskrejriteņa vadītāji, notiek paša neuzmanības vai prasmju trūkuma dēļ. Piemēram, 17 situācijās no fiksētajiem 52 ceļu satiksmes negadījumiem, skrejriteņu vadītāji ir paši krituši no braucamrīka. Šī ir tikai tā daļa negadījumu, par kuriem policija saņēmusi informāciju, bet, iespējams, ir vēl daudzi gadījumi, kad satiksmes dalībnieki neziņo ne mediķiem, ne policijai. Tas tikai parāda, ka satiksmes dalībniekiem īpaši uzmanīgi jārūpējas par savu drošību, kā arī jāievēro noteikumi, lai neapdraudētu citus satiksmes dalībniekus," uzsver Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.