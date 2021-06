Lai nodrošinātu vairākumu Daugavpils domē, "Saskaņa" veidos koalīciju ar vienīgo Latvijas Krievu savienības deputātu

Savukārt vienīgais no LKS ievēlētais deputāts Vasiļjevs pauda, ka divu partiju stabila koalīcija ļaus nodrošināt ilgtspējīgu Daugavpils attīstību un profesionālu domes darbu. Abiem politiskajiem spēkiem pilsētas domē kopā būs astoņi deputāti no 15.

"Saskaņas" saraksta līderi Andreju Elksniņu Vasiļjevs sauca par vienu no iespējamiem domes priekšsēdētāja amata kandidātiem, jo viss esot atkarīgs no domē ievēlēto politisko spēku spējas sadarboties, veidojot stabilu un uz attīstības vērstu domi.

Visvairāk balsu no "Saskaņas" saraksta ieguvuši divi līdzšinējie Daugavpils domes deputāti Elksniņš un Valērijs Kononovs. Tāpat no "Saskaņas" saraksta ievēlēti Mihails Lavrenovs, Anatolijs Gržibovskis, Viktorija Sporāne-Hudojana, Nataļja Kožanova un Iveta Jukšinska.

No "Mūsu partijas" ievēlēti tagadējais pilsētas mērs Igors Prelatovs, Līvija Jankovska un Mečislavs Truskovskis, no Latgales partijas - Lāčplēsis un Jānis Dukšinskis, no Daugavpils novada partijas - Pēteris Dzalbe un Ivars Šķinčs, bet no LKS - Vasiļjevs.