Jaunā popzvaigzne Eiva Meksa laiž klajā jaunu singlu

Meksa šobrīd ir viena no klausītākajām izpildītājām straumēšanas servisos visā pasaulē, iepriekšējais jaunās popmūzikas princeses singls "My Head & My Heart" ir ieguvis vairāk kā 401 miljonu klausījumu un pabijis top 15 pasaules radiostacijās, populāra kļuva arī dziesma "Kings & Queens", kam ir vairāk nekā miljards klausījumu un lieli panākumi radio.

Albumā iekļautas astoņas dziesmas, starp kurām iepriekš izdoti un jau topos atrodami singli - jau minētais "Sweet But Psycho", "Who’s Laughing Now", "So Am I", "Salt" un arīdzan "Kings & Queens".