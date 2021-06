Sieviete neadekvātā stāvoklī vada auto un vēlāk draud ar pašnāvību

Otrdien, 8. jūnijā, policija saņēma informāciju, ka lielā ātrumā un agresīvi pa Ventspils šoseju pārvietojas kāds BMW X3 autovadītājs, taču pirms šī vadītāja konstatēšanas, jau tika saņemta informācija, ka pirms lokveida krustojuma šis vadītājs ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, neievērojot distanci, un ietriecoties priekšā braucošajā mikroautobusā. Par to liecina ieraksts Tukuma policijas Facebook kontā.

Tās pašas dienas vakarā policisti saņēma satrauktu zvanu no šīs sievietes radiniekiem par to, ka viņa ir aizgājusi no dzīvesvietas un atsūtījusi īsziņu, ka vēlas izdarīt pašnāvību.