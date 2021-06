Jauns "Krēslas" romāns – "Pusnakts saule"

THE TWILIGHT SAGA : NEW MOON Edward & Bella (Kristen Stewart) Date: 2009 FOTO: Rights Managed / Summit Entertainment 2009 Summi

Atcerieties aizraujošo Bellas Svonas un Edvarda Kalena mīlasstāstu? To lasīja jaunas meitenes un pieaugušas sievietes, puiši un vīrieši, pat tie, kas nekad nebija aizrāvušies ar romantisko literatūru. Maigās un neveiklās Bellas un nevainojami skaistā vampīra Edvarda leģendārais mīlasstāsts ātri vien kļuva par starptautisku literāru fenomenu, to lasīja un par to sajūsminājās, romāni tika arī ekranizēti un ar "Krēslas" sēriju aizrāvās visā pasaulē. Tagad stāsts turpinās – tikko arī latviešu valodā iznācis Stefanijas Meieres piektais romāns “Pusnakts saule”, Edvarda vēstījums par to, kā viņš sastapa un iemīlēja Bellu.