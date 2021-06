Rīgas Fotogrāfijas biennāles ietvaros notiks diskusija par kuratora lomu un tās attīstību mūsdienās

Vēl joprojām gan studiju procesā, gan lokālajā mākslas vidē ir sastopami priekšstati un stereotipi par kuratora lomu, neļaujot izprast šī pienākuma nozīmi mākslas ekosistēmā ne tikai kā procesu vadītājam, bet arī kā to izveidotājam un no jauna radītājam.

Lai veicinātu izpratni par kuratora devumu un vienlaicīgi attīstītu kuratora profesiju Latvijā, Rīgas Fotogrāfijas biennāle – NEXT sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas kuratoru specializāciju uzsāka jaunu programmu – konkursu “Jaunais kurators!”. Pirmo balvu ieguva Tīna Pētersone ar izstādes pieteikumu “Lai iemīlētos, klikšķiniet šeit”, kas no 8. maija līdz 27. jūnijam ir skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas izstāžu zālē “Pilot”.

Konkursa “Jaunais kurators!” ietvaros tiek rīkota diskusija “Kuratora loma un tās attīstība šodien”, lai runātu par to, cik liela nozīme mūsdienu mākslas un kultūras procesos ir kuratoram kā radošai personībai un mediatoram, kurš veido veiksmīgāku dialoga mehānismu ar sabiedrību. Kā viena no saturiskajām līnijām tiks izcelta dažādība, piedāvājot demokrātisku un iekļaujošu pieeju, ar to saprotot, ka nav nekādas apriori pieredžu hierarhiskās sistēmas, kas veido mūsdienu kuratora profilu. Neviena pieredze nav atstāta malā un nevienai nav kāda augstāka nozīme, to analizējot pēc izcelsmes vai satura. Tāpat tiks apskatītas spējas un vēlme savus uzskatus un darbu izstādīt publiski, caurspīdīgi un pamatoti artikulēt to. Lai gan šobrīd fokuss tiek vērsts tieši uz jaunākās paaudzes kuratora darbu, diskusijas ietvaros ir būtiski apzināties lokālās scēnas kuratora lomas attīstību vēl pirms šī apzīmējuma lietojuma, tādēļ diskusijā piedalīsies dažādu paaudžu un pieredžu kuratori.