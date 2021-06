Kaut arī jaunie apstākļi ir noveduši pie produktīvāka darba, dienas beigās daudzi jūtas noguruši un nespēj atpūsties. To lielā mērā ietekmē arī fakts, ka, strādājot mājās, daudzi aizmirst ievērot regulārus pārtraukumus, ir pārstrādājušies, nedot sev iespēju atpūsties.

Viens no veidiem, kā mazināt stresu un nezaudēt produktivitāti - veikt īsus pārtraukumus darbā. Tā sauktie "mikro" pārtraukumi var uzlabot koncentrēšanās spējas, mazināt stresu un padarīt darbu daudz patīkamāku. Tie var būt ne tikai ātra tējas tasīte vai neliela pastaiga cauri mājām. Iespējams, jums izdosies atbrīvoties no stresa ar pasaulē populāro rotaļlietu „Pop it“.

Pasaulē ir parādījušās jaunas antistresa rotaļlietas "Pop it", kas ļoti ātri kļuva populāras, jo tās ir lielisks veids, kā uz īsu brīdi atmest rūpes un kontrolēt dienas laikā gūto stresu. Vizuāli rotaļlieta atgādina labi zināmo burbuļplēvi, ko izmanto trauslu vai līdzīgu preču iesaiņojumam. Rotaļlietai ir rindas ar burbuļiem kurus var iespiest, un, iespiežot visus burbuļus vienā pusē, jūs vienkārši to apgriežat uz otru pusi un sākat no jauna.