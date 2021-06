Jūrmalas Brīvdabas muzejā atjauno vēsturisko kuģi “Undīne”

Kā portālam "TVNET" pavēstīja Jūrmalas pilsētas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Josta, šā projekta ietvaros atjauno vēsturiski nozīmīgu Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu - zvejas kuģi “Undīne”. Barikāžu laikā, 1991. gada janvārī kuģis „Undīne” kapteiņa Paula Gasiņa vadībā, kopā ar vēl četriem kolhoza “Uzvara” kuģiem aizsargāja Latvijas Televīzijas ēku Daugavā pie Zaķusalas. Pēc biedrības “Rīgas kuģi” atzinuma “Undīne” ir vienīgais šāda tipa zvejas kuģis Latvijā, kas saglabājies līdz mūsdienām. Līdz šim apmeklētājiem bija iespējams apskatīt kuģi tikai no ārpuses, bet pēc projekta realizācijas tas skatāms arī no iekšpuses. Projektu paredzēts pabeigt līdz šī gada 16. jūlijam, un zvejas kuģis no iekšpuses būs apskatām pēc šī datuma.