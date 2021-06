Valdība nosaka prasības pasākumiem nevakcinētajiem, kas ir veikuši Covid-19 testu

VM norāda, ka šo personu pavadībā esošie bērni, kas ir jaunāki par 12 gadiem, varēs piedalīties pasākumos un saņemt pakalpojumu kopā ar vecākiem, neveicot testu. Savukārt bērniem no 12 līdz 16 gadu vecumam būs nepieciešams veikt Covid-19 testu. Tā kā šāda vecuma bērnu vakcinācija tikai nesen ir sākta, šim nolūkam Covid-19 tests tiks apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, bet pārējām personām, kam ir iespēja vakcinēties ar valsts apmaksātām vakcīnām, tests būs jāapmaksā no saviem līdzekļiem.