ZVA: Līdz šim saņemti 17 ziņojumi par letāliem gadījumiem vairāku dienu laikā pēc Covid-19 vakcinācijas

No visiem 1515 ziņojumiem, kas saņemti līdz 6. jūnijam, ZVA ir saņēmusi arī 17 ziņojumus, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu (2 – 17 dienas) laikā pēc vakcinācijas. Viens letāls gadījums ziņots par personu vecuma grupā no 20 līdz 30 gadiem, divi – vecuma grupā no 40 līdz 50 gadiem, trīs – vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, pieci – vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem un seši – vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem.