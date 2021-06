Latvija atkal dodas iekarot Ansī animācijas festivālu

Svinot piekto gadu, kopš Latvija piedalās MIFA tirgū, mūsu valsts iekļauta īpašajā programmā MIFA Focus, kurai katru gadu konkursa kārtībā tiek izraudzīti aktuālākie reģioni animācijas nozarē. Latvijas prezentāciju MIFA Focus sadaļā veido Latvijas Animācijas asociācija sadarbībā ar Nacionālo Kino centru, tajā aplūkota Latvijas animācijas nozares ekosistēma un izrādīti fragmenti no deviņām topošajām animācijas filmām. Prezentācijā iekļautas studijas Atom Art aktuālās īsfilmas "Iemīlējies Kafka" (režisore Zane Oborenko) un "Goda sardze" (Edmunds Jansons), divi projekti no studijas Animācijas brigāde – īsfilma "Dusmukule" (Dace Rīdūze) un pilnmetrāžas filma "Lielais Indriķis" (Jānis Cimmermanis). Studija VFS films piedāvā fragmentus no filmas "Diendusa" (Nils Skapāns) un īsfilmu cikla "Brīnumskapis" (Krista Burāne). Studija "Tritone" pieteiks Latvijā topošu animācijas seriālu bērniem "Bobo un Marlo iepazīst pasauli. Dabas enciklopēdija" (Aigars Gercāns), tāpat auditorijai tiks piedāvāti fragmenti no topošajām pilnmetrāžas filmām "Mans laulību projekts" (Signe Baumane) un "Ziemeļu zvaigzne" (Kārlis Vītols).