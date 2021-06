Fībigs, porcelāns un Līgo tematikai veltīta māksla

Izsoles darbu atlasei ieguldīti vairāki mēneši, kuru laikā Izsoļu nams pieņēmis no iedzīvotājiem un kolekcionāriem kopā vairākus tūkstošus dažādu priekšmetu.

Pirms kāda laika bija vērojams pašmāju "briljanta" – dzintara bums, kam ļoti liels pieprasījums nāca no Ķīnas un arābu valstīm. Savukārt, nu jau dažus gadus pastiprināta uzmanība un pieprasījums ir pēc Latvijā ražota stikla no tādām fabrikām, kā "Iļģuciema stikla fabrika", "Līvānu stikla fabrika" un tiek veidotas nu jau nopietnas, sistemātiskas kolekcijas.

Šobrīd topā ir Rīgas porcelāna fabrikas (RPF) izstrādājumi, PSRS laikā ražotas porcelāna servīzes un figūriņas, šādiem priekšmetiem cenas īsā laika posmā ir vismaz trīskāršojušās. Servīzēm ir tik liels pieprasījums, ka tās arī tiek vāktas pa daļām līdz nokomplektētas pilnībā. Dažreiz cilvēkiem tas šķiet brīnums, ka servīze no vecmāmiņas bufetes tiek uzsolīta no dažiem desmitiem uz vairākiem simtiem eiro, par ko daži noplāta rokas, piebilstot, ka nav zinājuši, ka šādām padomju laikā ražotām lietām ir kāda vērtība un tās būtu iespējams pārdot, līdz ar to viss ticis izmests.