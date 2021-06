"Latvian Voices" ar jaunu dziesmu izsludina a cappella festivālu

Kā ierasts, tiks turpināta arī festivāla izglītības un meistarklašu tradīcija. 18. un 19. jūnijā visas dienas garumā tiešsaistē norisināsies desmit dažādas meistarklases par a cappella tēmu, sākot no radošuma un balss kā instrumenta iepazīšanas, beidzot pat ar beatbox paņēmienu apguvi un ieteikumiem starptautisko koncertceļojumu menedžmentā. Tās vadīs gan “Latvian Voices” dalībnieces un Jānis Strazdiņš, gan pieredzējuši ārzemju lektori – Jussi Chydenius no somu grupas Rajaton, beatbox mākslinieks Daniel Barke no Vācijas un Christian Hacker no “Hacker Music Management” Vācijā. Piektajā, jubilejas festivāla izlaidumā iecerēts ieviest arī jaunu tradīciju - raidījumu ciklu “A cappella sarunas”, kas tiks publicēts grupas sociālajos kontos katru jūnija ceturtdienu pirms festivāla atklāšanas.