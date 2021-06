"Raum" izdod otro singlu "Jumts brauc"

Dziesma "Jumts brauc" ir tapusi vēl pagājušā gada stingro ierobežojumu laikā un atspoguļo tā brīža mūziķa sajūtas: "Pēdējais gads ar astīti ir laiks, kad mēs visi tikām pārbaudīti gan fiziski, gan psiholoģiski. Tie, kas pirmīt bija pieraduši skriet, tika piekalti uz vietas. Tiem, kas bija pieraduši trokšņot, nācās iemācīties dzīvot klusumā. Kādi nu kuram tarakāni sāk līst ārā pie pietiekami ilga spiediena? Ir OK nebūt OK, bet par to tad arī dažkārt vajadzētu ar kādu parunāt, un es runāju caur šo dziesmu."