Iespējams, daudzi jau ir dzirdējuši par starptautiskajām skolu programmām. Divas no pieprasītākajām ir Lielbritānijas augstākā līmeņa sagatavošana Advanced Levels (A-Levels) eksāmenam un Starptautiskā Bakalaurāta diploma programma (IB DP, International Baccalaureate Diploma Programme). Pēc mācībām, kas noritējušas saskaņā ar šo abu programmu standartiem, absolventam ir atvērtas durvis pasaules prestižākajās universitātēs. Tādēļ nav pārsteigums, ka šāda veida vidējās izglītības popularitāte ik gadu pieaug.

IB DP ir starptautiska visaptveroša vidējās izglītības programma, kas sagatavo bērnus iestāšanās eksāmeniem pasaules vadošajās universitātēs. 11.-12. klašu skolēni izvēlas sešus mācību priekšmetus: trīs padziļinātā un trīs - pamata līmenī. Divu gadu laikā katrā no tiem jāveic pētnieciskais darbs un jānokārto eksāmeni.

Labs skolēns no tradicionālās latviešu skolas parasti atbilst angļu valodas zināšanu prasībām. Ikviens, iestājoties mūsu skolā, pilda Oksfordas tiešsaistes testu un piedalās intervijā. Vispārējos uzņemšanas noteikumos ir noteikta prasību klasifikācija, atkarībā no skolēna vecuma un klases, kurā viņš vēlas iestāties.

Mūsu skolā ir efektīva atbalsta sistēma jaunajiem skolēniem, kas ļauj viņiem ātri panākt nepieciešamo angļu valodas līmeni un palīdz pielāgoties mācībām jaunajā valodā. Skolai ir svarīga individuāla pieeja, kur viss ir atkarīgs no cilvēka un viņa spējām. Mēs analizējam konkrēto akadēmisko sniegumu, kā arī iestājpārbaudījumu rezultātus, un, pamatojoties uz šo informāciju, sniedzam atbalstu iesācējiem. Jaunajiem skolēniem angļu valoda ir prioritāte. Ja nepieciešams to pilnveidot, skolēnam tiek nodrošinātas individuālas nodarbības vai darbs nelielās grupās, tajā pašā laikā neizslēdzot viņu no galvenā mācību procesa. Mēs ticam, ka adaptācija reālā klases vidē ar papildu valodas speciālista atbalstu ir ātrāka un sniedz efektīvāku rezultātu.