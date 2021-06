Cik daudz sver visas pasaules SARS-CoV-2 vīrusa daļiņas kopā?

Pētnieku grupa nesen aprēķināja, ka katrs inficētais indivīds infekcijas zenītā sevī nes 10 līdz 100 miljardus SARS-CoV-2 daļiņu. Tas liecina, ka visas pašlaik pasaulē esošās vīrusa daļiņas, kas inficējušas cilvēku, svērtu no 0,1 līdz 10 kilogramiem.

Šie skaitļi zinātniekiem palīdz labāk saprast, kas notiek cilvēka organismā infekcijas laikā, piemēram, cik daudz šūnu tiek inficētas, kā arī to, kā vīrusa daļiņu skaits organismā ir saistīts ar vīrusa evolūcijas ātrumu.

Pēc tam zinātnieki aprēķināja, cik daudz mutāciju vīruss piedzīvos infekcijas laikā vienā cilvēkā un veselā populācijā. Lai to izdarītu, viņi izmantoja iepriekšējās aplēses par līdzīgu koronavīrusu.

Pētījums publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”.