Kafijas cienītājiem un kokteiļu baudītājiem jādzer daudzreiz vairāk ūdens

Vasarā ir īpaši svarīgi būt piesardzīgam un regulāri padzerties. Siltajā laikā daudzi no mums strādā dārzā, sporto ārā u.tml., tāpēc varam nepamanīt, cik daudz šķidruma zaudējam svīstot. Mūsu organismā ir daudz dziedzeru, kuru darbībai nepieciešams ūdens, – siekalu, vairogdziedzeris, virsnieru dziedzeris u.c. Aizkuņģa dziedzerī ir hormoni, kas regulē cukura līmeni organismā; nesaņemot pietiekami daudz ūdens, var paaugstināties cukura līmenis. Tāpat ūdens palīdz aknu darbībai un kuņģim, lai spētu sagremot taukainu ēdienu.

Apjoms atkarīgs no ēdiena un dienas ritma

Ūdens ir ārkārtīgi būtisks, taču visiem vienmēr nav jādzer vienādi. Nepieciešamais ūdens daudzums ir atkarīgs no tā, kur un kā pavadāt dienu, cik daudz laika uzturaties saulē un, protams, arī no tā, ko dienas laikā apēdat.

Ūdens klāsts ir ļoti plašs – no krāna ūdenim līdz dažādiem minerālūdeņiem. Katram no tiem ir sava vieta un laiks. Ja ir vēdera vīruss, labāk ieteicams dzert ūdeni ar papildu minerāliem, kas satur ļoti daudz sāļu. Tas ir ieteicams vēdera vīrusa gadījumā, tomēr ikdienā ar to nevajag aizrauties, jo ar dažādu minerālvielu uzņemšanu jābūt piesardzīgiem.