"Black Duck Invest": "Olainfarm" iegādi daļēji finansēs Čehijas "BHM Group"

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē 30.aprīlī sākts kriminālprocess par iespējamām krāpnieciskām darbībām lielā apmērā pret "Olmafarm" no "Black Duck Invest" amatpersonu, Čehijas pilsoņu Vojteha Kačenas un Tibora Bokora puses, 26.-27.aprīlī noslēdzot, iespējams, viltotu līgumu par "Olmafarm" piederošo 42,5% "Olainfarm" akciju pārdošanu. No "Olmafarm" puses to parakstījusi bijusī valdes locekle Beļeviča.