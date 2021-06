FOTO: Publicitātes foto

Nevienam nav noslēpums, ka mūsu organisms ir ārkārtīgi sarežģīts mehānisms, kura pareizai funkcionēšanai nepieciešams milzīgs daudzums dažādu vielu, tādēļ tik daudz tiek runāts par pareizu un sabalansētu uzturu.

Organismam ir arī savi trauksmes signāli, kurus jāprot atšifrēt pašiem, tāpat kā pazīstam sarkano eļļas lampiņu auto panelī, kad steidzami ir kaut kas jādara, lai nesabruktu visa sistēma.

Diemžēl ar organisma trauksmes signāliem nav tik vienkārši, jo nereti ir sastopams ieradums ārstēt signālus un organisma reakcijas, nevis to cēloņus. Piemēram, nervozitāte un trauksme var tikt nomākta ar nomierinošiem preparātiem, nevis tiek pārbaudīts B12 vitamīna līmenis asinīs, kas var būt viens no šādu simptomu izraisītājiem. Līdz ar to, nomācot brīdinājumu, mēs turpinām dzīvot ar zemu B12 vitamīna līmeni, kas ilgtermiņā var novest pie daudz smagākām sekām – nopietniem nervu sistēmas un smadzeņu bojājumiem.

Lai gan B12 vitamīns nav vienīgais mikroelements, pie kura trūkuma var iestāties smagas sekas, šoreiz apskatīsim tieši šo svarīgo mikroelementu.

B12 vitamīns, ko dažkārt dēvē arī par kobalamīnu, cilvēka organismā ir ļoti vajadzīgs, tas vitāli nepieciešams nervu un asinsrites darbībai. ''B12 piedalās ģenētiskā materiāla DNS izveidē, taukskābju un aminoskābju vielmaiņā. Bez tā nevar darboties nervu sistēma (tas palīdz veidoties nervu šķiedru apvalkiem) un asinsrades sistēma, kur tas piedalās eritrocītu jeb sarkano asinsķermenīšu tapšanā, nodrošinot arī to pareizu formu,'' daudzās vitamīna funkcijas uzskaita ģimenes ārste Olga Zubova.

Tātad – kādi simptomi var liecināt par B12 vitamīna trūkumu? Tie ir nogurums, pārspīlēta emocionalitāte, bāla āda, trauksmes sajūta, nervozitāte. Smagāka deficīta gadījumos vērojams nejutīgums, tirpšana, depresīvs noskaņojums, sāpes un atmiņas traucējumi.

Pētījumi rāda, ka riska grupas, kurām ļoti bieži tiek konstatēts B12 vitamīna trūkums, ir cilvēki virs 60 gadu vecuma, cilvēki ar gremošanas sistēmas bojājumiem, veģetārieši un vegāni.

B12 vitamīns ir izteikts dzīvnieku valsts vitamīns, un pietiekamu tā daudzumu ar augu valsts produktiem uzņemt ir gandrīz neiespējami. Tā pietiekama uzņemšana bieži ir apgrūtināta arī ar dzīvnieku valsts produktiem – kaut vai to pašu gremošanas sistēmas problēmu dēļ. Ko darīt?

B12 vitamīns noteikti visu gadu būtu jālieto papildus sabalansētam uzturam tāpat kā D vitamīns, lai nepieļautu tā deficīta rašanos organismā.

Jūs teiksiet – atkal vitamīnus reklamē? Bet vai tādēļ jūs ēdat, ka pārtiku reklamē, vai tomēr tādēļ, ka bez tās nevar dzīvot? Līdzīgi ir ar vitamīniem – tās ir vielas, kas tāpat kā pārtika ir akūti nepieciešami mūsu organismam. Tikai ar to atšķirību, ka uz vitamīnu trūkumu organisms neizrāda momentānu bada sajūtu, bet signalizē ar smalkākiem signāliem un ilgtermiņa sekām.

Tātad vitamīni ir jālieto – tikai kādi? Lielākā daļa aptiekas vitamīnu ir sintētiskie, kas tiek ražoti no naftas vai gāzes. Parasti tā ir viena aktīva molekula, ko organisms izmanto kā dabīgā vitamīna aizvietotāju. Dabīgie vitamīni parasti sastopami tikai kompleksos kā dažādi augu un dzīvnieku valsts produktu ekstrakti, kas satur daudz dažādus vitamīnus, aminoskābes un minerālvielas.

Diemžēl augu valsts produktos B12 un D vitamīnu vai nu nav vispār, vai tie sastopami ārkārtīgi mazos daudzumos, kas nespēj nodrošināt organisma vajadzības, kur nu vēl kompensēt to deficītu.

Tātad atliek dzīvnieku izcelsmes vitamīni, kuru daudzums tirgū ir ļoti mazs un lielākajā daļā gadījumu to iegūšanai dzīvnieki tiek nogalināti.

