Pirmo reizi kopš rudens Covid-19 pacientu skaits slimnīcās samazinājies zem 300

Slimnīcās piektdien ievietoti 28 Covid-19 pacienti, bet no tām izrakstīts 51 pacients.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 243 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 50 - ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 13 769 Covid-19 pacienti.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 166,4 uz 159,6 gadījumiem. Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 8682 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 2%.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet otrs - vecumā no 50 līdz 59 gadiem.