Mēs visi lūkojamies augšup

Abstrahējoties no nepatīkamiem fona trokšņiem, jāatzīst, ka projekta TEN KA pirmais albums ir patiesi aizraujošs muzikāls ceļojums. Tas klausītājam atsedzas pakāpeniski. "Tā ir skaņas ģeometrija - struktūras, paterni un dažādas formas," ierakstu raksturo Paškevičs. Plati veido vairākas sastāvdaļas - analogie sintezatori ar visām to iespējām, saksofons, flauta, Fender rhodes elektriskās klavieres, balss un preparēts Steinway & Sons flīģelis.

Albumu ievada velkošs, basīgs sintezatora skaņas vāls kompozīcijā "Innerstructures", kuram pa virsu izskan pavisam konkrēta saksofona tēma. Te uzreiz jāpiebilst, ka šādu konkrētu, stabilu melodisku tēmu albumā nav daudz, lielākā daļa muzikālā materiāla ir uz vietas tapusi spontāna improvizācija. No vienas puses labi, bet no otras to var uzskatīt par nelielu trūkumu, jo klausītājam visa ieraksta garumā trūkst mazu atbalsta punktu, nav pie kā pieturēties. Pēc meditatīva ievada seko neliela šoka terapija ar "Generative Circuit" - jā, ienāk jauns elements - flauta, taču no dramaturģijas viedokļa tik intensīvs flautas iznāciens šajā izrādē varēja notikt nedaudz vēlāk. Tā vietā organiskāk iederētos, manuprāt, viens no albuma diviem smaguma centriem "Perspectives" - ambienta kompozīcija, kas balstās uz atmosfēriskām elektriskajām rhodes klavierēm un saksofona tēmas. Šāda secība ļautu Denisa pamatinstrumentam, proti, saksofonam, nedaudz ieskrieties. Starp citu, tieši šīs mūziķa Mārtiņa Strautnieka jeb Gonzo elektriskās klavieres skan visos projekta "kuba" ierakstos, arī debijas albumā ("15 Episodes Of Kuba", 2002). Instruments ilgu laiku stāvējis "Jersika Records" telpās Lokomotīves ielā, savests tehniskā kārtībā, noskaņots un nu ieguvis jaunu lietojumu.