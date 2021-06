Lauvas tiesa Latvijā reģistrēto lietoto auto ir vecāki par 10 gadiem

Savukārt 16,6% jeb 3147 auto bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 12,7% jeb 2420 spēkrati - vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 9,3% jeb 1783 spēkrati - vecumā no viena līdz četriem gadiem, 0,4% jeb 135 auto - vecumā virs 30 gadiem, bet vismazāk - 0,3% no kopējās tirgus daļas jeb 64 spēkrati - bija vecumā zem viena gada.

Tostarp maijā no kopumā reģistrētajām 4818 automašīnām 60% jeb 2891 bija no 11 līdz 29 gadiem vecas, 17,1% jeb 824 spēkrati bija bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 12% jeb 577 spēkrati - vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 9,8% jeb 473 spēkrati - vecumā no viena līdz četriem gadiem, savukārt 36 mašīnas bija vecumā virs 30 gadiem, bet 17 - jaunākas par gadu.