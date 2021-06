Par godu Cēsu kauju atceres dienai noritēs virkne pasākumu

Cēsnieki un pilsētas viesi no 22. līdz 27.jūnijam varēs piedalīties interaktīvā "Roadgames" spēlē "Cēsu kaujas", kas mūsdienīgā veidā iepazīstinās dalībniekus ar vietām Cēsīs, kas saistītas ar vēsturiskajiem notikumiem.

Lai piedalītos spēlēs ir jāizveido komanda viena līdz četru dalībnieku sastāvā. Lai sāktu spēli, vienam no komandas dalībniekiem nepieciešams lejupielādēt telefonā "Roadgames" mobilo lietotni. Tajā jāievada īpašais spēles kods "cesukaujas", kas būs aktīvs no 22.jūnija. Bezmaksas pieejas kodu skaits ierobežots. Spēli var sākt no jebkuras vietas spēles teritorijā.