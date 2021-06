Raidījums: Apsvērta iespēja cilvēkiem maksāt par vakcinēšanos

Lai līdz rudenim panāktu pūļa imunitāti un nebūtu jāatgriežas pie stingriem ierobežojumiem un bērnus varētu palaist skolā, atbildīgās amatpersonas meklē veidus, kā pārliecināt šaubīgos. Viens no variantiem, piedāvāt viņiem naudu.

Latvijas mērķis ir līdz vasaras beigām sapotēt vismaz 70% iedzīvotāju. Tas ir miljons un 300 tūkstoši cilvēku. Līdz šim vismaz vienu poti saņēmis pusmiljons cilvēku. Tagad vakcinēto skaitu palielināt var jau pat par 100 tūkstošiem nedēļā, taču sāk aptrūkties gribētāju. Statistika rāda, ka pirmās devas saņēmēju skaits ar katru nedēļu sarūk. No pavisam bēdīgas ainas Latviju glābj tas, ka aktīvi potējas pusaudži.

Veselības ministrija veikusi iedzīvotāju aptaujas, noskaidrojusi, ka liela daļa nevakcinēto nav kategoriski pret. Viņi baidās no blaknēm, nolēmuši nogaidīt, nav pietiekami motivēti, lai mēģinātu atrast tuvākos vakcinēšanas punktus.

Eiropā vismaz vienu vakcīnu saņēmuši jau 80% no visiem iedzīvotājiem, kas vecāki par 80 gadiem. Latvijā - nepilna trešdaļa. Mazāk potēto senioru ir tikai Rumānijā un Bulgārijā. Amatpersonas secina, ka līdzšinējā stratēģija, kad iedzīvotājiem pašiem jāmeklē iespēja tikt pie vakcīnas, nav bijusi draudzīga vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Daļa maldinošās informācijas pie iedzīvotājiem nāk no pašiem mediķiem, it īpaši tiem, kas paši ar vakcināciju nenodarbojas un neseko līdzi jaunākajai informācijai un pētījumiem par vakcīnu. Viņi iesaka senioriem ar hroniskām slimībām nepotēties, lai gan imunologi uzsver, ka šai grupai ne tikai nav šķēršļu, bet tai ir pat īpaši svarīgi pasargāties no Covid.