Covid-19: Polija turpina palaist vaļīgāk ierobežojumus

Pagājušajā ceturtdienā valdība paziņoja par tālāku ierobežojumu samazināšanu, atļaujot vairāk cilvēku apmeklēt baznīcas, gadatirgus, konferences, koncertus un viesnīcas. No svētdienas baznīcas var uzņemt pusi no maksimālā apmeklētāju skaita.

No 26.jūnija viesnīcas drīkstēs uzņemt līdz 75% no maksimālā apmeklētāju skaita. Līdz šim viesnīcām bija atļauts uzņemt līdz 50% no maksimālā klientu skaita.