Autovadītājiem jārēķinās ar apgūtinātu braukšanu uz Rīgas apvedceļa, kur sāk atjaunot segumu

Ar ievērojamiem satiksmes ierobežojumi jārēķinās Tallinas šosejas (A1) posmā no Zvejniekciema līdz Duntei, lai izbrauktu šo remontdarbu posmu var būt nepieciešamas 50 minūtes. Ceļā starp Tukumu un Kuldīgu - reģionālā autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem būs jāpavada 40 minūtes, tik pat laika vajadzēs lai šķērsotu divus remontdarbu posmus pie Saldus uz reģionālā autoceļa Butnāri – Saldus – Ezere (P105) divu posmu šķērsošanai no Butnāriem līdz Saldum un no Saldus līdz krustojumam ar autoceļu Saldus - Kūdras (V1162).