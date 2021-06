Atlikusi nedēļa, lai iekļūtu pasaules mēroga unikālā izdevumā

Jūrmalnieks Kaspars Aleksandrs Irbe dienasgrāmatu sāka rakstīt 1927. gadā un darīja to līdz pat savai nāvei 1996. gadā. Būdams homoseksuāls, Irbe bija spiests turēt šo dienasgrāmatu slepenībā, un plašāka sabiedrība par to uzzināja tikai pēc viņa nāves. Šī dienasgrāmata, kurā iespējams izsekot Irbes dzīvei gandrīz 70 gadu garumā, kā arī caur viņa pieredzi piedzīvot PSRS režīmu Latvijā no tā pirmās līdz pēdējai dienai, ir pasaules mēroga unikāls vēsturisks materiāls.