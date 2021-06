Rīgas ostā vairāk mežsaimniecības kravu, uzņēmumi audzē pārkraušanas un uzglabāšanas kapacitāti

“Pavasaris bijis ļoti aktīvs. Zāģmateriālu un plātņu materiālu apjoms “WT Terminal” ir audzis aptuveni divas reizes”, uzsver Rīgas brīvostā strādājošā uzņēmuma “WT Terminal” valdes loceklis Andis Bunkšis. “WT Terminal”, kura darbības joma ir stividoru un zāģmateriālu apstrādes pakalpojumu sniegšana, jau vairākus gadus ir viens no augošākajiem uzņēmumiem Rīgas ostā. Palielinoties kokmateriālu pieprasījumam, “WT Terminal” turpina investēt noliktavu paplašināšanā un jaunas kraušanas tehnikas iegādē. "Šie ir salīdzinoši dārgi materiāli, līdz ar to kraušanas tehnoloģija un uzskaite ir cieši saistīta un nepavisam nav vienkāršs process. Investējam ne vien kraušanas tehnoloģijās, bet arī IT risinājumos, no kuriem tiešā veidā atkarīga precīza kravas uzskaite un nosūtīšana," skaidro A.Bunkšis.