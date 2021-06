105 dienas izolatorā par protestēšanu Baltkrievijā: jauns administratīvajā arestā pavadītā laika rekords

Pirms Perevoščikovas rekordists izolatorā pavadītajā laikā bija Minskas students Jans Solonovičs. Viņam tika piespriests arests uz kopumā 114 dienām, no kurām viņš izolatorā pavadīja 85. Janvāra beigās Solonovičs no aresta tika atbrīvots, bet pēc tam viņš no Baltkrievijas aizbrauca.