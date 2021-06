Ēnu ekonomikas konferences tiešraide portālā TVNET

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga) sadarbībā ar Finanšu ministriju un biedrību Business Against Shadow Economy (BASE) jau vienpadsmito gadu pēc kārtas organizē konferenci, kas veltīta ēnu ekonomikas mazināšanai Latvijā. Pasākumā piedalīsies valsts pārvaldes un uzņēmējdarbības vides pārstāvji, kā arī uzrunu teiks Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Konference norisināsies 16.jūnijā no plkst. 13:00 līdz plkst. 15:00, un to būs iespējams vērot tiešraidē portālā TVNET.