VEF pilotteritorijā testa režīmā kursēs attālinātas vadīšanas transportlīdzeklis

Dalībai inkubatorā kopā tika pieteiktas 38 mobilitātes idejas no Baltijas valstīm, Polijas, Zviedrijas un pat Kanādas, un to gatavība bija dažādos attīstībs posmos - gan tikko darbību sākušas komandas, gan jau ilgāku laiku pastāvoši uzņēmumi. Inkubatorā tika uzņemtas sešas komandas no Latvijas, kas prototipu izstrādi un testēšanu sāks jūnija beigās.