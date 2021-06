Ekonomists: pandēmija būtiski uzsildījusi vairākus sektorus

"Ja mēs skatāmies uz iekšzemes kopprodukta (IKP) izmaiņām kā vienu no mērvienībām, tad aina ir daudz pozitīvāka, nekā visi gaidīja pagājušā gada martā vai aprīlī. Jāatgādina, ka tad tika prognozēts, ka viss būs tikpat slikti kā 2008. un 2009.gadā - ekonomika sabruks, būs milzīgs bezdarbs un tā tālāk. Nekas no tā nenotika, izņemot tās nozares, kuras pandēmijas dēļ tika aizvērtas - viesnīcas, ēdināšana un starptautiskie ceļojumi," sacīja Krols.

Latvijas gadījumā šo norišu izraisīto efektu no pandēmijas radītajām sekām precīzi nošķirt nav iespējams," atzina Krols.

Viņš uzsvēra, ka, mazinoties pandēmijas ietekmei, Latvijā atgriezīsies izaugsme. "Izaugsme būs, tikai uz to būtu jāparaugās nedaudz kritiskāk. Piemēram, pašlaik daudz tiek runāts par to, ka gan ASV, gan Eiropā būs palielināta inflācija. Tādēļ tīri cenu kāpuma dēļ izaugsme par pāris procentiem pirms gada nenozīmēs to pašu, ko izaugsme par pāris procentiem tagad," vienlaikus norādīja EY partneris.