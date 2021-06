Padomi, kas palīdzēs izvērtēt apkārtnes piemērotību mājokļa iegādei

Vienkāršs veids, kā novērtēt apkaimi, kurā atrodas potenciālais mājoklis, ir iepazīt to pašam, piemēram, dodoties pastaigā vai izbraucienā ar velosipēdu. Tās laikā būs iespējams pārliecināties par esošo infrastruktūru - stāvvietām, ceļiem un ietvēm - un to stāvokli un tīrības līmeni, kā arī iegūt priekšstatu par to, vai rajons ir piemērots arī citām aktivitātēm, piemēram, sportošanai un laika pavadīšanai svaigā gaisā. Apskatot apkārtnē esošās mācību iestādes, tirdzniecības, ēdināšanas, atpūtas un izklaides vietas vai zaļās zonas, ikviens varēs izvērtēt to atbilstību savam dzīvesveidam, kā arī attālumu un laiku, kas nepieciešams, lai tur nokļūtu. Pastaigas laikā iespējams gūt priekšstatu arī par apkaimes iedzīvotājiem un tās kopējo atmosfēru.