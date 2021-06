Trīs Latvijas zinātnieces saņem prestižo balvu Sievietēm zinātnē

15. jūnijā L`ORÉAL Baltic sadarbībā ar Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām prestižās Sievietēm zinātnē programmas ietvaros apbalvo septiņas talantīgas Baltijas valstu zinātnieces. Par savu ieguldījumu zinātnē un pētījumu veikšanai 6 000 eiro balvu šogad saņem Dr. biol. Vita Rovīte, Mg.phys. Inga Pudža un doktorante dr. Dana Kigitoviča no Latvijas, Dr. Ieva Plikusiene un Mg.Sc. Joana Smirnoviene no Lietuvas, kā arī Dr. Kaija Pohako-Esko un Mg. Sc. Mari-Ann Lind no Igaunijas.