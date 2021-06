21 gadu vecā britu zvaigzne Meisija Pītersa izziņo debijas albumu

Pītersas debijas albums "You Signed Up For This" pie klausītājiem nonāks 27. augustā, un kopā ar paziņojumu par debijas albumu tiek atklāts arī tā vēstnesis - singls “Psycho”, kura līdzautori ir Eds Šīrans un Stīvs Maks (Steve Mac). "Psycho" pie klausītājiem nonāks 2. jūlijā.

Pirmo ieskatu albuma "You Signed Up For This" noskaņā jaunā izpildītāja sniedza ar dziesmu "John Hughes Movie". Tā noturējās "iTunes" kā numur viens izdošanas nedēļas nogalē, tika iekļauta nozīmīgajā BBC Radio 1 un 2 atskaņošanas sarakstā, un līdz šim ir straumēta 115 miljonu reižu.

Meisija pēdējos trīs gadus ir pavadījusi, izkopjot dziesmu rakstīšanas prasmi Londonā, Losandželosā un Nešvilā. Albuma radīšanā piedalījušies jau minētie Šīrans un Maks, kā arī britu mūziķis Fred again.., Džons Makdeids, Miranda Kūpere un producenti - Džo Rūbels, Afterhrs, Robs Miltons un Breds Eliss.

Meisija par gaidāmo albumu un sadarbību ar Šīrana ierakstu kompāniju izteikusies šādi: “Parakstīt līgumu ar "Gingerbread" ir sapņa piepildījums. Esmu uzaugusi, iedvesmojoties no Eda mūzikas, sajūsma ir līdzīga kā 13-gadniekiem pirmo reizi dzirdēt "Lego House", tā tagad man 21 gada vecumā iespēja piezvanīt Edam un visai "Gingerbread" komandai, kas tagad ir kļuvuši par draugiem, ģimeni un mentoriem visai dzīvei. Esmu priecīga izziņot albumu "You Signed Up For This", tas tiešām ir manas dzīves darbs un lielākais lepnums. Es nudien esmu priecīga, ka tas nonāks pasaulē un kādam arīdzan kļūs par mīļāko lietu. Nav nekā cita, ko es gribētu darīt."

“Esmu sajūsmā par jauno un lielisko Meisiju un iespēju strādāt ar viņu "Gingerbread Man Record" ietvaros. Viņa ir ļoti īpaša izpildītāja, kura turpina darbu ar sevi un strādāt dažādos virzienos. Mums ir bijušas kopīgas vairākas ierakstu sesijas kopā, un tad sapratu, ka noteikti vēlos ar viņu strādāt. Ar nepacietību gaidu, kad varēsiet dzirdēt viņas debijas albumu," saka Eds Šīrans.