Laista klajā grāmata par sakrālās arhitektūras mantojumu Balvu un Ludzas rajonā

Grāmatā aplūkots Ziemeļlatgales sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums sākot no senākajiem pieejamajiem objektiem no 17. gs. beigām, līdz pat 20. gs. vidum. Kopumā aplūkotas 66 sakrālās celtnes — baznīcas, lūgšanu nami, kapelas, sinagogas. Par katru sniegtas izsmeļošas vēsturiskās ziņas un detalizēts ēkas un tās iekārtojuma apraksts, izceļot informāciju par galvenajām arhitektūras un mākslas vērtībām. Dievnamu aprakstos ietverta arī informācija par gadu gaitā muzejos nodotajiem un saglabātajiem baznīcu iekārtas priekšmetiem, kā arī zudušajām sakrālajām celtnēm un to iekārtām, par kurām saglabājusies pietiekama dokumentālā un vizuālā informācija. Katras celtnes raksturojumam pievienota tās plāna shēma, vēsturiskie attēli un mūsdienu fotogrāfijas.