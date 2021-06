Vitenbergs: Ministrijā paredz izstrādāt 30 jaunas atbalsta programmas uzņēmējiem

Viņš atgādināja, ka Latvijas eksporta apmērus līdz 2027.gadam plānots palielināt no esošajiem 18 miljardiem eiro līdz 27 miljardiem eiro.

"Lai mēs to spētu sasniegt, kompleksi attīstīsim tieši jaunu produktu izstrādi, kur zinātnieki nāks kopā ar uzņēmējiem, jo pārdot mēs varam tikai to, kas nav citās valstīs, vai to, kas mums ir labāks," sacīja Vitenbergs.