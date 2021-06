Holivudas seksa maniaks Vainstīns plosījās jau kopš 70.gadiem. Kā klusēšanai pienāca gals

Lai arī sauklis "Me Too" radās jau "Myspace" ērā pirms vairāk nekā desmit gadiem, visā pasaulē tas skaļi izskanēja 2017.gada oktobrī kā atbilde uz izdevumos "The New York Times" un "The New Yorker" publicētajiem atmaskojošajiem rakstiem par Vainstīna - viena no Holivudas pašiem ietekmīgākajiem filmu producentiem - seksuālo uzmākšanos aktrisēm, seksuālo vardarbību un izvarošanu. Kopš tā laika Vainstīna apsūdzētāju skaits sasniedzis vairāk nekā 80.

"LMT Viedtelevīzijā" skatāmajā 2019. gada filmā "Untouchable" ("Neaizskaramais") intervētas vairākas Vainstīna upures. Sākot jau no septiņdesmitajiem gadiem, Vainstīns mēdza jaunās aktrises uzaicināt uz savu viesnīcas numuriņu, it kā lai apspriestu ar darbu saistītus jautājumus. Taču tur Vainstīns viņas sagaidīja kails, pieprasot masāžu vai izpildot kādas seksuālas darbības. Dokumentālajā filmā vairākas Vainstīna upures atzīst, ka šokā sastingušas un cerējušas, ka tas pēc iespējas drīzāk beigsies. Vairākas sievietes Vainstīnu apsūdzējušas izvarošanā.

Dažkārt Vainstīns draudējis, ka pretējā gadījumā izpostīs aktrišu karjeras. Kā vienam no pašiem ietekmīgākajiem producentiem Holivudā, kurš turklāt vēl uzturēja ļoti ciešas attiecības ar izklaides industrijas medijiem, viņam tas bija spēkam. Kā izskaitījis medijs "Quartz",

no 1993. līdz 2016. gadam vismaz 34 "Oskaru" ieguvēji savās pateicības runās piesauca Vainstīnu - tieši tikpat bieži prestižākās kinobalvas ieguvēji pateikušies Dievam.

Kad Vainstīna skandāls nāca gaismā, "The Lord of the Rings" ("Gredzenu pavēlnieks") sērijas režisors Pīters Džeksons paziņoja, ka Vainstīna bijusī kompānija "Miramax" esot viņam nodevusi "nepatiesu informāciju" par aktrisēm Miru Sorvino un Ešliju Džadu, kā rezultātā viņas netika izskatītas lomām. Abas aktrises atklāja, ka esot cietušas no Vainstīna seksuālās uzmākšanās, taču noraidījušas producentu.

Kaut arī tas prasīja daudzus gadus, Vainstīnam galu galā nācās maksāt augstu cenu. Vainstīnam nācās aiziet no "The Weinstein Company", un viņam tika atņemti daudzi iepriekš piešķirtie apbalvojumi. 2018. gada maijā viņš pieteicās Ņujorkas policijas iecirknī, no kura nākamajā dienā tika atbrīvots pret drošības naudu viena miljona dolāru apmērā. 2020. gadā Vainstīns tika tiesāts Ņujorkā saistībā ar sešu sieviešu izvirzītajām apsūdzībām un atzīts par vainīgu pirmās pakāpes kriminālā seksuālā darbībā un trešās pakāpes izvarošanā. Viņam tika piespriests 23 gadu cietumsods. Pret Vainstīnu joprojām tiek ierosinātas jaunas apsūdzības, un iespējams, ka viņam nāksies no jauna stāties tiesas priekšā Losandželosā.

Cīņa pret Vainstīna visatļautību Holivudas aizkulisēs bija redzamākais gadījums, taču, kā filmā "Neaizskaramais" norāda vairākas intervētās sievietes, Vainstīna notiesāšana nav tūlīt un pilnībā atrisinājusi seksuālās vardarbības problēmu Holivudā. Arī citās nozarēs - uzņēmējdarbībā, politikā, sportā u.c. -, kur atklātībā nonāca līdzīgi gadījumi, visas problēmas ne tuvu nav atrisinātas.

Tomēr kopumā pozitīvas tendences ir vērojamas. Reaģējot uz Vainstīna lietā izskanējušo informāciju, ka bijušo asistenšu un aktrišu noslēgtie konfidencialitātes līgumi lika viņām klusēt par reāliem likumpārkāpumiem, vairākos ASV štatos - tai skaitā Kalifornijā un Ņujorkā - tika pieņemti jauni likumi, kas aizliedz konfidencialitātes līgumus lietās, kas saistītas ar seksuāla rakstura noziegumiem. ASV Kongress ieviesa vienkāršākas procedūras, kā ziņot par seksuālas uzmākšanās gadījumiem iestādes darbinieku vidū. ASV notika vairāki lieli sieviešu gājieni un tika piesaistīti līdzekļi, piemēram, "Time's Up" fondam, kas seksuālas uzmākšanās upuriem palīdz segt juridiskos izdevumus, kā arī izveidots Mičiganas Štata universitātes kompensāciju fonds, jo izglītības iestāde bija gadiem ilgi pievērusi acis uz ASV nacionālās vingrotāju komandas ārsta Lerija Nasera uzmākšanos pusaugu vecuma sportistēm.

Savukārt Eiropā reakcija nebija tik vienprātīga. 2018.gada janvārī 100 slavenas Francijas sievietes, tai skaitā aktrise Katrīna Denēva, laikrakstā "Le Monde" publicēja atklātu vēstuli, kurā pasludināja #MeToo kustību par puritānisku un aizstāvēja vīriešu tiesības "pavedināt" sievieti (kaut arī varētu jautāt, kāda loģiska ķēdīte novelkama starp Vainstīna gadījumu, kas ierosināja #MeToo, un pavedināšanu).

Itālijā labēji noskaņotajos medijos tika kritizēta aktrise Asja Ardžento - viena no pirmajām Vainstīna apsūdzētājām. Vēlāk Itālijā dzimusī aktrise pati iekļuva seksuālas uzmākšanās skandālā, šoreiz kā apsūdzētā seksuālā uzbrukumā 17 gadus vecam puisim.

#MeToo arī paātrināja centienus globālā līmenī mazināt seksuālas uzmākšanās problēmu darba vidē. Starptautiskā Nodarbinātības organizācija (ILO) 2019.gadā izstrādāja Konvenciju par vardarbību un uzmākšanos darba vietā, kas gan pagaidām ratificēta tikai dažās valstīs.

Lai arī Vainstīna skandāls izgaismoja izklaides industrijas ēnas pusi, tas tomēr nav novedis pie sistēmiska līmeņa risinājumiem, nemaz nerunājot par citām nozarēm. Piemēram, kā nodrošināt, lai producenta visatļautības dēļ necieš aktrises karjera? "Tas nav beidzies," filmā "Neaizskaramais" norāda aktrise Pasa de la Uerta. "Viss turpinās."