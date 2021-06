"Pusnakts bibliotēka" – grāmata tiem, kam patīk grāmatas

Romāna sākumā Noras dzīve ir sasniegusi ļoti zemu punktu: viņas vienīgais draugs runcis Voltērs ir pakļuvis zem auto, depresija pieņemas spēkā, brālis ar viņu nerunā, turklāt Nora zaudē darbu. Kā lai pēc tā visa vēl gribētos dzīvot? Tā nu Nora dzīves pēdējā dienā nokļūst īpašā vietā: pusnakts bibliotēkā, kurā ikviena no daudzajām grāmatām ir kāda no dzīvēm, kuras viņa varētu dzīvot. Kamēr bibliotēkas pulkstenis rāda pusnakti, viņai ir iespēja izmēģināt dažādas iespējamās dzīves, no kurām kāda varētu kļūt par viņas īsto...