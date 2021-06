LPS: Novēlota informācijas saņemšana ir ievērojams klupšanas akmens operatīvai pašvaldību iesaistei vakcinācijas kampaņās

LPS kā Latvijas pašvaldības apvienojošā organizācija jau no paša sākuma ir iesaistījusies un arī turpinās aktīvi iesaistīties, lai palīdzētu vakcinācijas projekta īstenošanā - gan izplatot informāciju, gan organizējot regulāras pašvaldību tikšanās ar Vakcinācijas projekta nodaļu ar mērķi nodrošināt, ka pašvaldības nepastarpināti saņem aktuālo informāciju.

Ieviešot digitālo Covid-19 sertifikātu, būtiski ir izglītot iedzīvotājus par to, kā to iegūt un kā rīkoties ar to, īpaši tiem, kuriem nav iespēju pašiem iegūt digitālo sertifikātu. Tā ir joma, kur pašvaldības var noteikti palīdzēt, bet ar svarīgu nosacījumu -